Tre klubbar jagar – men det finns ett problem 

Viktor Djukanovic har imponerat i sin nya klubb Dunajská Streda.

Montenegrinen är nu aktuell för flera klubbar; problemet är bara att han är skadad.

En av Hammarbys prestigevärvningar de senaste åren är definitivt Viktor Djukanovic – men det har mestadels varit en svår resa. Visst har han visat glimtar av skyhög förmåga – men mest var det en svår tid i Bajen.

Nu är han på väg uppåt igen efter att ha gjort mycket bra i med sitt lån i slovakiska tvåan Dunajská Streda – och är så här långt uppe i åtta ligamål.

FotbollDirekt avslöjade i november intresse från Colorado, Sturm Graz och FC Utrecht och det är fortsatt klubbar, enligt vad FD erfar, som följer honom tillsammans med ett par till. Något konkret eller några bud finns det däremot i nuläget inte för sportchef Mikael Hjelmberg att ta ställning till.

Däremot så uppges det finnas ett problem.

Djukanovic drabbades av en muskelskada innan juluppehållet och missade flera matcher. Enligt FD:s uppgifter är han ännu inte friskförklarad och jobbar i nuläget med rehab av skadan. I nuläget är det oklart om han är spelklar till omstarten mot Bratislava den 7 februari.

Hammarby tackade för ett par år sedan nej till både Lazio och Los Angeles Galaxy och uppskattningsvis mellan 90-100 miljoner kronor. Numera uppges priset ligga på omkring hälften.

Djukanovic låneavtal med Dunajská Streda löper ut i sommar. Sedan utlåningen har 21-åringen gjort 13 mål och 3 assist på 34 matcher i den slovakiska klubben.



