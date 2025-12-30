Arsenal körde över Aston Villa i årets sista match

Arsenal körde över Aston Villa under tisdagskvällen.

Matchen slutade 4-0.

Arsenal, som leder Premier League, tog emot tabelltrean Aston Villa i en toppmatch.



Svenskarna Viktor Gyökeres och Victor Nilsson Lindelöf fick spela från start för sina respektive klubbar.



***



Redan i den sjunde minuten skapade Gyökeres en farlig målchans. Han mötte ett inlägg i straffområdet, nådde högst i duellen och nickade – men bollen smet strax över ribban.



Efter läget tog Aston Villa över och kunde skapa sig några chanser. Gyökeres stod för ett bolltapp som höll på att kosta. Watkins fick bollen till sig men brände ett jätteläge när han avslut gick precis utanför stolpen. Kort därefter fick Watkins chansen igen när han fick en fin boll inne i boxen, avslutet var däremot inge vidare och bollen gick en bit utanför.



Gyökeres var involverad i Arsenals anfallsspel under den första halvleken. Med drygt tio minuter kvar av första fick han ytterligare en möjlighet, när Trossard slog ett fint inlägg i straffområdet. Svensken nådde bollen med pannan, men avslutet blev för löst och borde ha träffat mål.



Den andra halvleken hade knappt startat innan Arsenal tog ledningen. Saka slog in en perfekt hörna som Gabriel peta in i boxen bakom målvakten. Det dröjde inte länge innan man såg till att även utöka ledningen. Zubimendi sätter ett kyligt avslut efter ett fint förarbete av Ödegaard.



Efter dryga 70 minuters spel kom även 3-0. Trossard drog till med ett volleyskott utanför straffområdet som placerades nere vid högra stolpen.



Viktor Gyökeres byttes ut mållös i den 77:e minuten. Hans ersättare Gabriel Jesus hann knappt komma in på planen innan han satte Arsenals fjärde mål för kvällen. Det var hans första mål sedan januari på grund av skadebekymmer.



Watkins snyggade till siffrorna en aning när han på tilläggstid fick in 4-1 – som också blev slutresultatet.





Startelvor:



Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapie – Zubimendi, Merino, Ødegaard – Saka, Gyökeres, Trossard



Aston Villa: Martinez – Bogarde, Konsa, Nilsson Lindelöf, Digne – Onana, Tielemans – Sancho, Rogers, Buendia – Watkins