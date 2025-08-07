Tottenham Hotspur har åkt på ett riktigt tungt tapp.

James Maddison har slitit av korsbandet.

Stjärnan väntas missa stora delar av säsongen.

Det var i en träningsmatch mot Newcastle som olyckan var framme för James Maddison, 28. Spurs-stjärnan, som nyligen tagit sig tillbaka från en långtidsskada, fastnade med foten i gräset och vred till knät. 28-åringen fick lämna planen på bår.

Nu har Tottenham fått besked om skadans omfattning. Enligt BBC rör det sig om en korsbandsskada och Maddison kommer att tvingas till operation, något som också bekräftats av Spurs. Mittfältaren väntas bli borta under stora delar av säsongen.

”Hans operation kommer att äga rum de kommande dagarna och, därefter, kommer James att påbörja sin rehabilitering med vårt medicinska team. Alla I Tottenham Hotspur önskar James en fullständig och snabb återhämtning. Vi kommer att stödja honom varje steg på vägen.”, skriver klubben i ett uttalande.