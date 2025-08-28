Kai Havertz har opererat knät.

Det meddelar Arsenal på sin officiella hemsida.

Kai Havertz åkte på en knäskada för drygt en vecka sedan. Arsenal-anfallaren väntades bli borta under en längre tid.

Under torsdagen bekräftar Arsenal på sin officiella hemsida att tysken har genomgått en operation för knät och kommer att inleda sin rehabilitering. Det framgår inte hur länge Havertz blir borta.

Enligt The Athletic blir anfallaren inte borta läge, men ger inte heller en exakt tidsram.

Kai Havertz står noterad för 29 mål och 18 assist för Arsenal på 88 framträdanden.