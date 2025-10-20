Branthwaites mardröm: Tvingas till operation

Everton-spelaren Jarrad Branthwaite, 23, är skadad igen.

Mittbacken tvingas nu till en operation.

Foto: Alamy

Jarrad Branthwaite har varit lårskadad en längre tid och inte spelat på hela säsongen. Nu kommer ytterligare ett bakslag för Everton-försvararen. I samband med spelarens rehab har han skadad sig igen.

Klubben meddelar att han nu tvingas till operation som ska ske under tisdagen.

”Everton Football Club kan bekräfta att Jarrad Branthwaite har upplevt komplikationer i sin återhämtning från en hamstringsskada. Efter konsultation med en specialist har det beslutats att försvararen kommer att genomgå ett kirurgiskt ingrepp imorgon för att åtgärda problemet.”, skriver klubben på sin hemsida.

Branthwaite kommer at inelda en rehab efter operationen genomförts.

23-åringen anslöt till Everton vintern 2020 och sitter på ett kontrakt till 2030.



