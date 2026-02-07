Brentford tog tung seger mot Newcastle

Brentford tog en ny seger.

Under lördagen besegrade ”The Bees” Newcastle med 3–2.

Foto: Bildbyrån

Brentford har haft en stark säsong i Premier League. Under lördagen tog laget en ny trea när Newcastle United stod för motståndet.

Det var Newcastle som skulle spräcka målnollan i matchen genom Sven Botman. Brentford skulle svara upp med två mål av Vitaly Janelt och Igor Thiago innan paus.

Svenske Anthony Elanga byttes in till andra halvlek för Newcastle.

I den andra akten kvitterade ”Magpies” efter att ha tilldelats en straff. Men Brentford nöjde sig inte med en poäng. Med fem minuter kvar av ordinarie tid satte Dango Ouattara 3–2.

Efter segern landar Brentford på en sjunde plats i Premier League.