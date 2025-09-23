Ekitiké valde Liverpool före Newcastle: ”Rätt tid och plats”

Hugo Ekitiké lämnade Eintracht Frankfurt för spel i Liverpool under sommaren.

Däremot hade fransmannen kunnat bära en annan Premier League-klubbs tröja – i form av Newcastle United.

– Jag hade en större känsla av att jag skulle komma till Liverpool, säger anfallaren till Canal Plus.

Foto: Bildbyrån

Det hände mycket på transfermarknaden i de olika Premier League-klubbarna under sommaren.

Bland annat värvade Liverpool Hugo Ekitiké och Alexander Isak, som till slut lämnade Newcastle efter en lång strejk.

Däremot hade Ekitiké inte behövt byta Eintracht Frankfurt för den röda Merseyside-klubben – utan istället vald ”The Magpies”.

I en intervju med Canal Plus berättar han om varför han valde Liverpool över Newcastle:

– Det var mitt val, och det jag ville. Jag hade en större känsla av att jag skulle komma hit och jag visste att det var rätt tid och plats för mig, säger han till Canal Plus och fortsätter:

– Jag ville komma tillbaka till högsta-nivån och komma tillbaka bättre utrustad, mer redo i alla aspekter. Jag tror inte att jag har gjort ett misstag.

Sedan flytten till ”The Reds” har anfallaren spelat sju matcher, i vilka det har blivit fyra mål och en assist.