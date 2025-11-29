Elanga med assist – i Newcastles kross

Newcastle United vann stort mot Everton.

Då fick Anthony Elanga vara med och bidra med ett framspel.

Matchen slutade 4–1 till ”The Magpies”.

Foto: Alamy

Anthony Elanga har inte lyckats slå sig in i Newcastles elva sedan han anslöt till klubben i somras.

Inför lördagens match mot Everton stod det klart att den svenske yttern fanns med i startelvan.

Det var en stark första halvlek från Newcastle där de hade en 2–0-ledning efter 25 minuter. Strax innan paus spelade Antony Elanga fram Nick Woltemade för 3–0. Assisten var svenskens första poäng för Newcastle i Premier League.

”Den snabbe Elanga såg mer ut som sig själv efter en utmanande start sedan hans flytt för 55 miljoner pund från Nottingham Forest”, skriver BBC.

Matchen slutade 4–1.