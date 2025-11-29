Elanga med assist – i Newcastles kross
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Newcastle United vann stort mot Everton.
Då fick Anthony Elanga vara med och bidra med ett framspel.
Matchen slutade 4–1 till ”The Magpies”.
Anthony Elanga har inte lyckats slå sig in i Newcastles elva sedan han anslöt till klubben i somras.
Inför lördagens match mot Everton stod det klart att den svenske yttern fanns med i startelvan.
Det var en stark första halvlek från Newcastle där de hade en 2–0-ledning efter 25 minuter. Strax innan paus spelade Antony Elanga fram Nick Woltemade för 3–0. Assisten var svenskens första poäng för Newcastle i Premier League.
”Den snabbe Elanga såg mer ut som sig själv efter en utmanande start sedan hans flytt för 55 miljoner pund från Nottingham Forest”, skriver BBC.
Matchen slutade 4–1.
Den här artikeln handlar om: