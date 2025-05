Evertons nya hemmaarena har fått ett namn

Hill Dickinson Stadium.

Så kommer Everton FC:s nya hemmaarena att heta.

Det slår Merseysideklubben fast under fredagen.



Till nästa säsong kommer Everton att byta spel på Goodison Park mot spel på deras nybyggda arena.



Arenan, med en kapacitet på 52,888, har även fått ett namn.



Under fredagen meddelar Premier League-klubben att arenan kommer att gå under namnet Hill Dickinson Stadium.



Hill Dickinson är en advokatbyrå som är partner till fotbollsklubben och känner sig ärade över att ha sitt namn på arenan.



– Att ha vårat namn på Evertons nya arena är en ”en gång per generation-möjlighet”, säger företagets verkställande direktör, Craig Scott enligt BBC.



– Vi tror djupt på det som projektet står för – en kaxig förändring för Liverpool och dess framtid.



Hill Dickinson Stadium kommer officiellt att öppna i augusti 2025.

Thoughts on the name of Everton's new home?#BBCFootball pic.twitter.com/bX5ozu59WO — Match of the Day (@BBCMOTD) May 16, 2025