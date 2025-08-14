Arsenals stjärnförvärv Viktor Gyökeres bänkas i premiären borta mot Manchester United.

Det tror den tidigare spelaren och Arsenal-profilen Theo Walcott.

– Havertz förstår sig på Old Trafford, han förstår ligan, säger han i podcasten ”It’s Called Soccer!”.

Till helgen drar Premier League-säsongen 2025/26 i gång efter ett långt sommaruppehåll. För Arsenal, och det svenska nyförvärvet Viktor Gyökeres, 27, väntar ett riktigt rivalmöte direkt i premiären när ”The Gunners” reser till Manchester för en kamp med ”The Red Devils”.

Men med eller utan storförvärvet Gyökeres, som kostande omkring 850 miljoner kronor att köpa loss från Sporting och blev Arsenals femte dyraste nyförvärv någonsin, med i matchtruppen borta mot Manchester United föredrar somliga en annan lösning på topp. I alla fall om man lyssnar på den tidigare Arsenal-spelaren Theo Walcott.

Den 36-åriga ex-spelaren gjorde totalt nästan 400 matcher för London-klubben mellan 2006 och 2018, och noterades för över 100 mål för ”The Gunners”. Han föredrar en annan spelare framför Viktor Gyökeres på topp mot United på söndag.

Theo Walcott i Arsenal, 2013. Foto: Alamy.

– Jag vet inte hur alla andra tänker kring detta, men jag känner att han (Mikel Arteta, tränare) kanske startar med (Kai) Havertz i helgen, säger Walcott i podcasten ”It’s Called Soccer!”.

”Föreställ dig att Gyökeres blir utbytt”

Den tyska 26-åringen gör sin tredje säsong i ”The Gunners”, och efter en skadepräglad vår landade Havertz på 12 poäng på 23 Premier League-matcher under den gångna säsongen.

Walcott fortsätter:

– Jag tänker bara, lyssna på mig en sekund. Folk kommer att skrika: ”vad pratar du om?”. Jag förstår det, men jag tittar bara på det faktum att du ska till Old Trafford första matchen för säsongen, de har fått ny dynamik, nytt lag, de har haft en ganska bra försäsong ärligt talat.

– Den pressen ensam kommer att vara tuff för honom (Gyökeres), och föreställ dig att han blir utbytt. Jag tror att det kommer att bli en väldigt jämn match, men Havertz förstår sig på Old Trafford, han förstår ligan.

Matchen mellan Manchester United och Arsenal startar klockan 17:30 på söndag.