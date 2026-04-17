Guardiola meddelar – mittbackskuggen missar seriefinalen

Ruben Dias har spelat så gott som samtliga matcher för Manchester City i Premier League.

Helgens seriefinal mot Arsenal kommer han dock att missa.

– Han är inte redo, förklarar Pep Guardiola på en presskonferens.

Av de 32 matcher i Premier League som Manchester City har spelat i år har mittbacken Ruben Dias medverkat 26 av dem.

Till följd av en skada i baksida lår har dock portugisen tvingats stå över samtliga matcher sedan i mars – och kommer inte heller att finnas tillgänglig till helgens seriefinal mot Arsenal. Detta trots att man hade förhoppningar om att han skulle vara tillbaka.

– Han är inte redo, förklarar City-tränaren Pep Guardiola på en presskonferens.

Inför seriefinalen är Manchester City i stort behov av en seger. I dagsläget befinner sig Manchester-klubben på en andraplats i serien med nio poäng upp till ”The Gunners”. Däremot har man en match mindre spelat och kan, i det fall att man vinner den och mötet med Arsenal, endast ha tre poäng upp till serieledarna.

– Om vi förlorar är det över, säger spanjoren och fortsätter:

– Jag sade till spelarna i dag att det bara är en fotbollsmatch och vi måste se det som en fotbollsmatch. Om man blir distraherad av känslor tappar man fokus. Vad är målet? Det är att prestera bra och det är precis vad man måste göra och alla aspekter som krävs för att utmana ett lag som Arsenal.

Matchen mellan Manchester City och Arsenal har avspark klockan 17.30 på söndag.