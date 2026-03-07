Guardiola slår fast: ”Nästa säsong blir bättre”

Manchester City har ett gap upp till serieledande Arsenal.

Huvudtränaren Pep Guardiola menar att City är i förändring.

– Vi är inte ett komplett lag, säger han enligt ESPN.

Foto: Bildbyrån

Manchester City har haft häng på Arsenal i toppen av Premier League. Citys senaste match slutade i ett kryss mot Nottingham Forest och nu har laget tappat mark mot Arsenal som leder ligan med sju poäng till godo.

Citys tränare Pep Guardiola förklarar att det finns mycket at jobba på med truppen.

– Vi är inte ett komplett lag sett till att vara stabila. Det är verkligheten, men vi är mitt uppe i en process med många förändringar. Vi måste vara snabbare på att lära oss, men ingenting är förlorat och trots allt är vi fortfarande inne på de sista månaderna och har en chans, säger Guardiola enligt ESPN.

Guardiola är tydlig med att nästa säsong kommer att bädda för framgång.

– Jag är ganska säker på att nästa säsong kommer att bli bättre. Det kommer den att göra. Jag tvivlar inte alls på det.