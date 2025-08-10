Gyökeres hyllas efter första målet för Arsenal: ”En riktig anfallare”

Viktor Gyökeres har nätat för Arsenal för första gången.

Efter träningsmatchen får svensken höga betyg.

– Han är en riktig anfallare, säger den tidigare Coventry-lagkamraten Ben Sheaf till talkSPORT.

Video Viktor Gyökeres första intervju i Arsenal

Efter en startdebut för Arsenal som lämnade en hel del att önska fick det svenska stjärnförvärvet Viktor Gyökeres, 27, åter igen chansen från start när ”The Gunners” träningsspelade mot Athletic Club under lördagen. Då slog ”Blågult”-anfallaren till direkt.

Efter drygt en halvtimme slog Martin Zubimendi ett stenhårt inlägg som nådde svenskens panna, och Gyökeres fick jubla för första gången i Arsenal-tröjan.

Av sajten Football London fick anfallaren 8/10 i betyg, och i en intervju med talkSPORT gav den tidigare Coventry-lagkamraten Ben Sheaf ett strålande omdöme.

– Jag att han kommer att njuta av utmaningen. Han har definitivt egenskaperna för att göra intryck där (i Arsenal, reds. anm.) Han tillför något till Arsenal som de kanske inte riktigt har i den trupp de har just nu. Jag skulle definitivt satsa på att han gör ett avtryck, säger han och fortsätter:

– De har ropat efter en riktig nummer nio. Havertz har gjort ett fantastiskt jobb där uppe, men han har en annan profil än Viktor. Han är den där riktiga nummer nio. Leder linjen, hungrig på att göra mål och är en riktig målgörare. Jag tror det är något som de förmodligen har saknat. Fansen har definitivt ropat efter det det senaste året eller så.

Gyökeres nickar in sitt första mål för Arsenal. Foto: Alamy.

Hyllas av tränaren

Även Arsenal-tränaren Mikel Arteta var nöjd med det han fick se mot Athletic Club och passade på att hylla det svenska nyförvärvet.

– Jag tror att allt han gör – hans rörelser, sättet han tajmar sina löpningar, hur han förutser nästa drag, var utrymmet kan finnas och var bollen kommer att landa, det är den instinkt han har. Det är därför han har gjort så många mål de senaste säsongerna, så det är ingen slump, det är hans förmåga och han letar ständigt efter det, sa han efter träningsmatchen enligt Goal.

– Jag tror att han håller båda mittbackarna i schack. Han är en spelare som, när du lämnar honom med utrymme i en mot en-lägen, kommer att förstöra dig. Så han kommer också att skapa mycket utrymme för oss och det finns det ögonblicket då, i vilken situation som helst, det finns en spelare där som kan göra mål, fortsatte Arteta.

Arsenal inleder Premier League-säsongen borta mot Manchester United nästa söndag, den 17 augusti.