Gyökeres med sämst betyg i Arsenals seger mot Brighton

Arsenal tog ännu en seger i Premier League under helgen.

Då tilldelades svenske Viktor Gyökeres betyget 6,1 enligt sajten Sofascore.

Det var det lägsta betyget av alla spelare i hemmalaget.

Foto: Alamy

Under lördagen spelades det en hel del Premier League-fotboll i England, däribland Arsenals hemmamöte mot Brighton.

Efter att ha gjort mål mot Everton fick Viktor Gyökeres åter chansen från start. Däremot skulle han bytas ut mållös när hans ”The Gunners” vann med 2-1.

Det var även anfallarens elfte match utan mål i Premier League sedan han anslöt till klubben under sommaren.

Ser man till de statistiktjänster som delar ut spelarbetyg efter matcher rankas också Gyökeres insats lågt.

Sajten Sofascore ger honom betyget 6,1 av 10, FotMob 6,4 av 10 och den engelska tidningen The Mirror fem av tio. I matchen hade han även noll lyckade dribblingar samt ett skott, som gick utanför mål.

Totalt sett har Viktor Gyökeres gjort sju i Arsenal-tröjan på 20 matcher.