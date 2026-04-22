Jarrad Branthwaite missar resten av säsongen

Jarrad Branthwaite har skadat sig.

Nu bekräftar Everton att hans säsong troligtvis är över.

Det var under helgens derby mot Liverpool som oturen slog till. Jarrad Branthwaite tvingades lämna planen på bår i den andra halvleken, och på onsdagen bekräftade Everton att mittbackens säsong med stor sannolikhet är över.

”Everton kan bekräfta att Jarrad Branthwaite ådrog sig en skada i baksida lår under söndagens Merseyside-derby”, skriver klubben.

23-åringen drabbades av en liknande skada i oktober, vilket då krävde operation. Den här gången behövs dock inget kirurgiskt ingrepp.

Branthwaite kommer nu att genomgå rehabilitering tillsammans med klubbens medicinska team och väntas “sannolikt inte spela mer den här säsongen”.

Skadeproblemen har begränsat honom till endast tio matcher i Premier League under säsongen 2025/26.