Jättefrisparken hyllas: ”Årets mål”

Dominik Szoboszlai chockade Arsenal med ett drömmål.

Efter matchen hyllades jättefrisparken till skyarna.

– Vilken vacker frispark! Från det avståndet!, sa Fredrik Ljungberg i Viaplay-studion.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Ställningen i toppmötet mellan Liverpool och Arsenal var 0–0 när matchklockan tickade upp på över 80 spelade minuter. Då stegade Liverpools Dominik Szoboszlai fram och gjorde sig redo för att ta en frispark från strax utanför Arsenals straffområde.

Den ungerska mittfältaren fick en drömträff och bollen skruvade sig helt otagbart för David Raya i gästernas målkasse. Vild glädje utbröt på Anfield när Szoboszlai sköt vinsten till Liverpool.

– Det kändes som att det var ganska långt bort. Han får kraft från ingenstans. Vilken vacker frispark! Från det avståndet!, sa Fredrik Ljungberg i Viaplay-studion efter matchen.

Peter Schmeichel fyllde i:

– Missta er inte, det här är en årets mål-kandidat. Fantastiskt!

Szoboszlais drömträff innebar en 1–0-seger till Liverpool som tog sin tredje raka vinst i Premier League.