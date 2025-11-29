Anthony Elanga startar för Newcastle

Newcastle United ställs mot Everton i Premier League.

Anthony Elanga är med i Newcastles startelva.

Foto: Alamy

Under lördagen tar Everton emot Newcastle United i Premier League. Newcastle har haft det tufft i ligan och ligger på en 14:e plats medan hemmalaget Everton ligger på en 11:e plats inför mötet.

När elvorna presenterades stod det klart att Anthony Elanga finns med från start i Newcastle.

Emil Krafth är fortsatt utanför ”Magpies” trupp på grund av skada.

Matchen startar 18.30.

Startelvor:

Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko – Iroegbunam, Garner – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish – Barry

Newcastle United: Ramsdale – Livramento, Thiaw, Burn, Hall – Guimaraes, Miley, Joelinton – Elanga, Woltemade, Barnes