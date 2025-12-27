Gyökeres utbytt mållös – när Arsenal vann

Arsenal tog emot Brighton i Premier League.

Det slutade 2–1 till ”Gunners”.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen spelades det en hel del Premier League-fotboll. Arsenal tog emot Brighton på Emirates Stadium.

Efter att ha gjort mål mot Everton fick Viktor Gyökeres åter chansen från start i ligan. Arsenal saknade fortfarande ordinarie högerbackar, men mittbacken Gabriel var tillbaka i truppen efter skadefrånvaro. Kort innan avspark tvingades Riccardo Calafiori bryta i uppvärmningen och ersattes av Myles Lewis-Skelly.

För Brighton tog svenske Yasin Ayari plats i startelvan.

Matchen inleddes med att Gyökeres fick en jättechans. Brighton-försvararen Lewis Dunk missbedömde en boll och svensken snappade upp den strax utanför straffområdet. Gyökeres skott landade rakt på Brightons målvakt.

Efter knappt en kvart spelad spräckte Arsenal nollan. Martin Ødegaard slog till med sista första mål för säsongen.

I den andra halvleken utökade ”Gunners”. Declan Rices hörna styrde på Brighton-spelare in i egen kasse. Brighton skulle svara någon minut senare. Yasin Ayari avlossade ett skott i stolpen och Diego Gomez var vaken på returen och satte reduceringsmålet.

Med 20 minuter kvar byttes Viktor Gyökeres mållös ut och ersattes av Gabriel Jesus.

Brighton tryckte på i slutet men Arsenal lyckades hålla tätt och vann matchen med 2–1. ”Gunners” håller sig därmed kvar vid förstaplatsen i tabellen

Startelvor:

Arsenal: Raya – Merino, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly – Zubimendi, Rice, Odegaard – Saka, Trossard, Gyökeres



Brighton: Verbruggen – van Hecke, Coppola, Dunk, De Cuyper – Ayari, Hinshelwood – Gomez, Gruda, Kadioglu – Rutter