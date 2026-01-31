Ayari med assist när Brighton tappade sen seger
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Brighton kryssade mot Everton.
Yasin Ayari spelade fram Pascal Gross till Brightons enda mål.
Under lördagen ställdes Brighton mot Everton i Premier League. Från start fanns svenske mittfältaren Yasin Ayari med för Brighton.
Svensken skulle komma att göra avtryck i mötet. Efter en mållös första halvlek lyckades till slut hemmalaget spräcka nollan. Yasin Ayari drog in ett lågt inlägg som hittade fram till Pascal Gross. Tysken kunde i sin tur placera in 1–0 till ”The Seagulls”.
Brighton såg länge ut att ta hem segern men i den 97:e (!) minuten satte Evertons Beto kvitteringen. Matchen slutade 1–1.
”Otroliga scener på Amex Stadium!”, skriver Sky Sports.
Brighton lägger sig på en 13:e plats i tabellen efter krysset.
Den här artikeln handlar om: