Ayari med assist när Brighton tappade sen seger

Brighton kryssade mot Everton.

Yasin Ayari spelade fram Pascal Gross till Brightons enda mål.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Under lördagen ställdes Brighton mot Everton i Premier League. Från start fanns svenske mittfältaren Yasin Ayari med för Brighton.

Svensken skulle komma att göra avtryck i mötet. Efter en mållös första halvlek lyckades till slut hemmalaget spräcka nollan. Yasin Ayari drog in ett lågt inlägg som hittade fram till Pascal Gross. Tysken kunde i sin tur placera in 1–0 till ”The Seagulls”.

Brighton såg länge ut att ta hem segern men i den 97:e (!) minuten satte Evertons Beto kvitteringen. Matchen slutade 1–1.

”Otroliga scener på Amex Stadium!”, skriver Sky Sports.

Brighton lägger sig på en 13:e plats i tabellen efter krysset.