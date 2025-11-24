Everton vann – trots Gueyes hjärnsläpp
Manchester United ställdes mot Everton i Premier League.
Evertons Idrissa Gueye visades ut efter att ha slagit till sin lagkamrat Michael Keane.
Everton vann med 1–0.
Under måndagen tog Manchester United emot Everton i Premier League. Inför matchen bekräftades ett avbräck i United. Mittfältaren Matheus Cunha hade fått en smäll mot huvudet på träning och kunde därför inte spela.
I den 13:e minuten blev Evertons Idrissa Gueye utvisad. Senegalesen hamnade i konflikt med lagkamraten Michael Keane, och valde att dela ut en örfil till Keane som blev minst sagt upprörd. Målvakten Jordan Pickford fick sära på sina lagkamrater.
Trots en man mindre var det Everton som tog ledningen. Efter dryga halvtimmen spelad drog Kiernan Dewsbury-Hall till med ett långskott och satte 1–0 för bortalaget.
– Jag försöker föreställa mig vad Gueye och Keane säger när de kommer in i omklädningsrummet. Hur ska det sluta?, sa Gary Neville till Sky Sports.
I den andra halvleken jagade United en kvittering men lyckades inte göra mål på Everton, trots att de var en man mer på planen.
