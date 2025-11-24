Everton vann – trots Gueyes hjärnsläpp

Manchester United ställdes mot Everton i Premier League.

Evertons Idrissa Gueye visades ut efter att ha slagit till sin lagkamrat Michael Keane.

Everton vann med 1–0.

Under måndagen tog Manchester United emot Everton i Premier League. Inför matchen bekräftades ett avbräck i United. Mittfältaren Matheus Cunha hade fått en smäll mot huvudet på träning och kunde därför inte spela.

I den 13:e minuten blev Evertons Idrissa Gueye utvisad. Senegalesen hamnade i konflikt med lagkamraten Michael Keane, och valde att dela ut en örfil till Keane som blev minst sagt upprörd. Målvakten Jordan Pickford fick sära på sina lagkamrater.

Foto: Alamy

Trots en man mindre var det Everton som tog ledningen. Efter dryga halvtimmen spelad drog Kiernan Dewsbury-Hall till med ett långskott och satte 1–0 för bortalaget.

– Jag försöker föreställa mig vad Gueye och Keane säger när de kommer in i omklädningsrummet. Hur ska det sluta?, sa Gary Neville till Sky Sports.

I den andra halvleken jagade United en kvittering men lyckades inte göra mål på Everton, trots att de var en man mer på planen.