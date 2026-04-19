Foto: Alamy

JUST NU: Gyökeres bänkad i seriefinalen mot City

Tor Sundberg
I dag ställs Manchester City mot Arsenal i Premier League.
Detta i vad som är en mycket prestigefull seriefinal.
Då får svenske Viktor Gyökeres inleda matchen på bänken.

LONDON, Storbritannien - 13 september 2025: Viktor Gyökeres från Arsenal under Premier League-matchen mellan Arsenal FC och Nottingham Forest FC på Emirates Stadium.
Med 32 matcher spelade i Premier League har Arsenal tagit 70 poäng – och leder serien.

Sex poäng bakom, och med en match mindre spelad, befinner sig Manchester City.

I dag ställs de två klubbarna mot varandra på Etihad Stadium i Manchester i vad som är en mycket prestigefull seriefinal.

Med en dryg timme kvar till matchstart stod det klart att Viktor Gyökers, som startat 24 matcher i högstaligan, får inleda seriefinalen på bänken. I hans ställe har Kai Havertz belönats med startplatsen.

Texten uppdateras.

