JUST NU: Gyökeres bänkad i seriefinalen mot City

I dag ställs Manchester City mot Arsenal i Premier League.

Detta i vad som är en mycket prestigefull seriefinal.

Då får svenske Viktor Gyökeres inleda matchen på bänken.

Foto: Alamy

Med 32 matcher spelade i Premier League har Arsenal tagit 70 poäng – och leder serien.

Sex poäng bakom, och med en match mindre spelad, befinner sig Manchester City.

I dag ställs de två klubbarna mot varandra på Etihad Stadium i Manchester i vad som är en mycket prestigefull seriefinal.

Med en dryg timme kvar till matchstart stod det klart att Viktor Gyökers, som startat 24 matcher i högstaligan, får inleda seriefinalen på bänken. I hans ställe har Kai Havertz belönats med startplatsen.

Texten uppdateras.