Gyökeres från start för Arsenal
Arsenal ställs mot Bournemouth under lördagen.
Då finns Viktor Gyökeres med i ”Gunners” startelva.
Matchen startar 18.30.
Arsenal har flugit fram under hösten i Premier League. Londonklubben toppar tabellen inför lördagens bortamatch mot Bournemouth.
”Gunners” kommer senast från en seger mot Aston Villa. Då byttes svensken Viktor Gyökeres ut mållös i den 77:e minuten. Inför lördagens drabbning med Bournemouth får anfallaren förtroende från start igen.
I Bournemouth startar Antoine Semenyo som den senaste tiden ryktats till Manchester City.
Startelvor:
Bournemouth: Petrovic – Jimenez, Hill, Senesi, Truffert – Tavernier, Scott – Brooks, Kluivert, Semenyo – Evanilson.
Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapie – Zubimendi, Rice, Ødegaard – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
