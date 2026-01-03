Gyökeres från start för Arsenal

Arsenal ställs mot Bournemouth under lördagen.

Då finns Viktor Gyökeres med i ”Gunners” startelva.

Matchen startar 18.30.

Arsenal har flugit fram under hösten i Premier League. Londonklubben toppar tabellen inför lördagens bortamatch mot Bournemouth.

”Gunners” kommer senast från en seger mot Aston Villa. Då byttes svensken Viktor Gyökeres ut mållös i den 77:e minuten. Inför lördagens drabbning med Bournemouth får anfallaren förtroende från start igen.

I Bournemouth startar Antoine Semenyo som den senaste tiden ryktats till Manchester City.

Startelvor:

Bournemouth: Petrovic – Jimenez, Hill, Senesi, Truffert – Tavernier, Scott – Brooks, Kluivert, Semenyo – Evanilson.

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapie – Zubimendi, Rice, Ødegaard – Madueke, Gyökeres, Martinelli.