JUST NU: Gyökeres och Lindelöf startar i Arsenal–Aston Villa

Arsenal tar emot Aston Villa i Premier League under tisdagskvällen.

För svensk del startar Viktor Gyökeres för Arsenal och Victor Nilsson Lindelöf för Aston Villa.

Matchen startar 21.15.



Arsenal, som leder Premier League, möter tabelltrean Aston Villa i en toppmatch på Emirates Stadium.



Svenskarna Viktor Gyökeres och Victor Nilsson Lindelöf får speltid från start för sina respektive klubbar.



I Arsenal saknas Declan Rice som enligt The Athletic rör det sig om en lindrig knäskada.

Startelvor:



Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapie – Zubimendi, Merino, Ødegaard – Saka, Gyökeres, Trossard



Aston Villa: Martinez – Bogarde, Konsa, Nilsson Lindelöf, Digne – Onana, Tielemans – Sancho, Rogers, Buendia – Watkins