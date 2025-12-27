Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Gyökeres startar för Arsenal under Boxing Day

Boxing Day. Arsenal tar emot Brighton.
Då finns Viktor Gyökeres med från start.
Matchen börjar 16.00.

Foto: Bildbyrån



Arsenal ställs mot Brighton hemma på Emirates Stadium under Boxing Day.

Efter att ha gjort mål mot Everton får Viktor Gyökeres åter chansen från start i ligan. Arsenal saknar fortfarande ordinarie högerbackar, men mittbacken Gabriel är tillbaka i truppen efter skadefrånvaro.

För Brighton tar svenske Yasin Ayari plats i startelvan.

Startelvor:

Arsenal: Raya – Merino, Saliba, Hincapie, Calafiori – Zubimendi, Rice, Odegaard – Saka, Trossard, Gyökeres

Brighton: Verbruggen – van Hecke, Coppola, Dunk, De Cuyper – Ayari, Hinshelwood – Gomez, Gruda, Kadioglu – Rutter


