Gyökeres startar för Arsenal under Boxing Day
Boxing Day. Arsenal tar emot Brighton.
Då finns Viktor Gyökeres med från start.
Matchen börjar 16.00.
Arsenal ställs mot Brighton hemma på Emirates Stadium under Boxing Day.
Efter att ha gjort mål mot Everton får Viktor Gyökeres åter chansen från start i ligan. Arsenal saknar fortfarande ordinarie högerbackar, men mittbacken Gabriel är tillbaka i truppen efter skadefrånvaro.
För Brighton tar svenske Yasin Ayari plats i startelvan.
Startelvor:
Arsenal: Raya – Merino, Saliba, Hincapie, Calafiori – Zubimendi, Rice, Odegaard – Saka, Trossard, Gyökeres
Brighton: Verbruggen – van Hecke, Coppola, Dunk, De Cuyper – Ayari, Hinshelwood – Gomez, Gruda, Kadioglu – Rutter
