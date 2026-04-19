TV: Haaland hjälte mot Arsenal – titelstriden lever

Titelstriden i Premier League lever i allra högsta grad.

Detta efter att Manchester City besegrat Arsenal i söndagens seriefinal.

Där blev Erling Haaland stor hjälte med sitt avgörande 2-1-mål.

Med 32 matcher spelade i Premier League hade Arsenal spelat ni 70 poäng och ledde serien med sex poäng ner till Manchester City – som hade en match mindre spelad.

Under söndagen ställdes de två klubbarna mot varandra på Etihad Stadium i Manchester i en minst sagt prestigefull seriefinal. Då fick Viktor Gyökeres, något förvånande, inleda på bänken för bortalaget.

Supermatchen skulle inledas klart bäst från Citys sida som tryckte på för ett ledningsmål från första minuten. Det skulle också komma efter en kvart, då Rayan Cherki mycket snyggt tog sig in i straffområdet och placerade in 1-0.

Hur svarade Arsenal på det? Genom att kvittera matchen två minuter senare efter ett rejält slarv av Gianluigi Donnarumma som Kai Havertz snappade upp och fick in i mål efter att ha pressat italienaren.

I den andra halvleken var Arsenal mycket nära att helt vända på matchen när man både hade ett skott i stolpen från Eberechi Eze samt ett jätteläge från Havertz som slutade med en dubbelparad från Donnarumma.

I stället för ett ”Gunners”-mål skulle Pep Guardiolas lag ta ledningen när matchuret visade 65. Då snappade Erling Haaland upp Nico O’Reillys passning och dunkade in 2-1 med vänsterfoten och satte City i ett mycket fint läge.

Med drygt fem ordinarie minuter kvar fick Viktor Gyökeres äntra planen i hopp om att forcera in ett kvitteringsmål. Något sådant skulle dock inte London-laget få till – trots ett stort läge i den 95:e minuten – och Manchester City tog en kolossalt viktig seger. Den innebär att man har tre poäng upp till ”The Gunners” med en match mindre spelad.







