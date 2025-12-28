Lucas Bergvall tvingades bryta skadad

Lucas Bergvall startade på nytt för Tottenham mot Crystal Palace denna söndagskväll.

Efter ungefär en timme tvingades dock svensken att bryta.

Detta efter att han bara satt sig ner på planen.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall startade kvällens Londonderby mellan Crystal Palace och Tottenham Hotspur, men efter ungefär en timme tvingades svensken bryta.

Bergvall satte sig ned oväntat, en bit bort från där bollen var och efter att ha fått behandling en stund så stod det klart att svensken inte kunde fortsätta.

Svensken tog sig för benet och grinade illa i samband med att han satte sig ned.

Hur allvarligt det är och ifall det kan komma att påverka hans chanser att delta i Sveriges VM-playoff i mars återstår att se.