Klart: Everton säkrar upp nyckelspelare

Ett viktigt Everton-besked kommer denna fredagskväll.

James Garner har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

James Garner har varit given för Everton den här säsongen.

Den 24-årige mittfältaren har startat alla matcher i Premier League och spelat samtliga minuter för Merseyside-klubben.

Denna fredagskväll kommer Everton med ett positivt besked för alla supportrar, klubben och Garner är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2030.

Garner står den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 22 matcher i Premier League.