Legendarens oväntade tips till Gyökeres: ”Sunt förnuft”

Viktor Gyökeres målproduktion har inte lossnat.

Då tycker Liverpool-ikonen Gary Lineker att han ska titta på Dominic Calvert-Lewin.

– Ett perfekt exempel, säger Lineker i podcasten The Rest is Football.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres har gjort sju mål på 21 framträdanden för Arsenal den här säsongen.

Den tidigare Liverpool-spelaren och den engelske landslagsikonen Gary Lineker har bevakat Gyökeres de senaste veckorna och har synpunkter på svenskens spel.

– Jag har följt honom (Gyökeres) ganska noga de senaste veckorna, säger Lineker i podcasten The Rest is Football och fortsätter:

– Liksom de flesta anfallare väntar han för att se vart bollen tar vägen och attackerar sedan utrymmet, men det är vad försvarare gör. Som anfallare måste man chansa på vart man tror att bollen kan gå och man går precis när inlägget ska slås, så att man på det sättet får ett försprång på sin försvarare.

Lineker menar att han inte ser det hos den svenske anfallaren.

– Ofta går bollen inte åt det hållet och jag ser honom inte göra det särskilt ofta.

Gary Lineker menar att Gyökeres bör titta på Dominic Calvert-Lewin. Leeds-anfallaren nätade senast mot Sunderland under söndagen.

– Dominic Calvert-Lewin visade ett perfekt exempel på hur man gör det i Leeds mål mot Sunderland. Han väntade inte, han drog sig undan och sprang sedan mot närmaste stolpen och hoppades att bollen skulle hamna där, säger han och avslutar:

– Jag har alltid trott att man kan lära sig att göra det och det handlar i grunden om sunt förnuft.