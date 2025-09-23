Liverpool-talangen skadad – så länge blir han borta

Liverpool värvade talangen Will Wright i somras.

Nu väntas han bli bort en längre tid.

Två månaders frånvaro ser ut att vända för 17-åringen.

Foto: Alamy

17-årige Will Wright var ett jagat namn denna sommar.

Såväl Arsenal som Liverpool ville ha den unge anfallaren och hans val föll till sist på de regerande Premier League-mästarna.

Under inledningen av säsongen så har talangen matchats i klubbens reservlag och U19-lag, men nu kommer rapporter om att han kommer att bli borta ett längre tag.

17-åringen ådrog sig en skada tidigt i UEFA Youth League-mötet med Atletico Madrid och väntas nu bli borta i åtta veckor.