Ngumohas succé – historisk i Liverpool

Rio Ngumoha blev stor matchvinnare för Liverpool mot Newcastle.

Med målet på St James’ Park är han nämligen Liverpools yngsta målskytt någonsin.

Liverpool var på väg att tappa två poäng mot Newcastle igår efter att man tappat en 2–0-ledning, med en man mindre på plan, men då klev jättetalangen Rio Ngumoha fram och visade vägen.

16-åringen slog till i den 100:e minuten och hans mål säkrade segern för Liverpool.

Hans fullträff har nu också skrivit in honom i historieböckerna, för med gårdagens fullträff så är han nämligen Liverpools yngsta målskytt genom tiderna.

Tidigare rekordinnehavare i Liverpool var Ben Woodburn för sitt mål i ligacupen mot Leeds när han var 17 år och 45 dagar, men detta rekord har nu slagits av Rio Ngumoha.

Sett till hela Premier League och yngsta målskyttar placerar sig Ngumoha också högt.

Med sina 16 år och 361 dagar så är han den fjärde yngste målskytten någonsin i ligan. Bara Wayne Rooney, James Miner och James Vaughan har varit yngre och nättat.