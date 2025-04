Ødegaards lycka efter Sakas comeback: ”Alla älskar honom”

Bukayo Saka gjorde comeback för Arsenal mot Fulham i Premier League.

Att ha 23-åringen tillbaka från skada är minst sagt någotning som lagkapten Martin Ødegaard gläds över.

Att ha 23-åringen tillbaka från skada är minst sagt någotning som lagkapten Martin Ødegaard gläds över.



Bukayo Saka, 23, har kommit tillbaka efter en längre skadefrånvaro på grund av en operation. I matchen mot Fulham för snart två veckor sedan gjorde han comeback genom ett inhopp i minut 66 – sex minuter senare hade han gjort 2-0 för sitt ”Gunners”.



Sedan dess har Arsenal hunnit spela två matcher och bland annat besegrat Real Madrid med 3-0 i den första av två kvartsfinalmöten. Lagkapten Martin Ødegaard berättar om hur viktigt det var att få tillbaka en av lagets stora stjärnor.



– Jag var riktigt glad. Både för honom, för laget, för mig själv och för alla supportrar. Alla älskar honom. Jag tycker att man verkligen kunde känna och se det när han kom tillbaka, säger Martin Ødegaard till Sky Sports och fortsätter:



– Trycket på arenan blev så högt och det var helt fantastiskt att få se det. Sedan gjorde han mål direkt och jag tycker verkligen att han visar vilken nivå håller just nu. Han är en riktigt bra spelare och en viktig nyckel i allting vi gör, det är skönt att ha honom tillbaka.



Senare idag, lördag, har Saka chans att göra ytterligare minuter på planen då hans Arsenal tar emot Brentford klockan 18.30.

"Everyone loves him" 🥺



The smile on Martin Ødegaard's face talking about Bukayo Saka returning from injury is so wholesome 🙂 pic.twitter.com/HuinCtnHGw