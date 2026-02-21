O’Reilly tvåmålsskytt – City fortsätter att jaga Arsenal

Manchester City besegrade Newcastle med 2–1.

Nico O’Reilly stod för Citys fullträffar.

Foto: Bildbyrån

Manchester City jagar tabellettan Arsenal i Premier League. Under lördagen ställdes City mot Newcastle United i hopp om att kunna knipa en trepoängare för att haka på Arsenal.

När matchen väl var i gång tog City ledningen efter 14 minuter. Omar Marmoush spelade fram till Nico O’Reilly som satte 1–0. Åtta minuter senare kvitterade Newcastle genom Lewis Hall.

City svarade på gästernas replik. Fem minuter efter kvitteringsmålet satte O’Reilly sitt andra mål i matchen och City återtog ledningen.

– Det är ett härligt anfall. Han har varit fantastisk. Han kan spela vänsterback, han kan spela mittfält. Det är första gången jag har sett honom live, säger ikonen Joe Cole om O’Reilly till TNT Sports.

Matchen slutade 2–1 till Manchester City som fortsätter att sätta press på Arsenal i toppen. City har två poäng upp till ”Gunners” efter 27 omgångar.