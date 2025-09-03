Salah rider ut i försvar: ”Var inte respektlösa”

Luis Diaz och Dariwn Nunez ut, Alexander Isak och Florian Wirtz in.

En otrolig uppgradering enligt folk på plattformen X.

Något som fått Mohamed Salah att rida ut i försvar för sina tidigare lagkamrater.

Liverpool vann som bekant Premier League förra säsongen, men trots det har stora förändringar skett i truppen denna sommar.

Två tunga namn som försvunnit är Luis Diaz som sålts till Bayern München och Darwin Nunez som sålts til Al Hilal.

Offensivt har Liverpool i sin tur förstärkt med Alexander Isak och Florian Wirtz, något som hyllas stort på sociala medier.

På plattformen X har kontot Anfield Edition lagt upp en bild på Nunez och Diaz i svartvitt, med Wirtz och Isak under till rubriken, ”Nämn en större uppgradering i fotbollshistorien”.

Detta har fått Liverpool-stjärnan Mohamed Salah att reagera och försvara sina tidigare lagkamrater.

”Vad sägs om att vi firar dessa fantastiska värvningar utan att vara respektlösa mot Premier League-mästarna”, skriver egyptiern via X.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Liverpool står hittills på maximala nio poäng efter tre omgångar av Premier League den här säsongen.