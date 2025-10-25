Slot backar Liverpool-kaptenen: ”Det man måste göra”

Liverpool har förlorat re raka matcher i Premier League.

Nu lyfter tränaren Arne Slot kaptenen Vigil van Dijks ledaregenskaper.

– Ingen av dem borde acceptera en förlust mot United, säger han enligt Liverpool Echo.

Foto: Alamy

Liverpool kommer senast från en 4–1-seger i Champions League. Men det har inte gått lika bra i ligaspelet de tre senaste omgångarna. Tre förluster på tre matcher.

Efter den senaste förlusten mot Manchester United kallade lagets kapten Virgil van Dijk till ett ”improviserat spelarmöte”. Ett initiativ som hyllas av tränaren Arne Slot.

– Det Virgil gjorde och det jag gjorde är vad man måste göra, säger han enligt tidningen Liverpool Echo och tillägger:

– Ingen av dem borde acceptera en förlust mot United, särskilt inte efter att redan ha förlorat tre matcher. Det var något jag inte var glad över.

Slot anser att van Dijk är den bästa kaptenen han har haft under sin tränarkarriär.

– För mig har han varit den mest inflytelserika kaptenen jag har haft sedan jag blev tränare. Det är menat som en komplimang, men de flesta av mina i den holländska ligan var 22 eller 23 för om de gjorde bra ifrån sig skulle de gå någon annanstans efter bra prestationer. Virgil har gjort vad jag förväntade mig av honom med sina egna prestationer. Han har varit en ledare under hela min tid här. Varje dag kan jag se att han är ledaren.

Liverpool ställs mot Brentford under lördagen klockan 21.00.