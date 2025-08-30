Tottenham nollat av Bournemouth

Lucas Bergvall och Tottenham fick se sig besegrade hemma mot Bournemouth.

Gästerna vann med 1–0 efter Evanilsons tidiga mål.

Tottenham hade inlett säsongen imponerande med två raka segrar och gick in till dagens match som serieledare. Förra helgen besegrade man Manchester City men hemma mot Bournemouth kom första förlusten.



Brassen Evanilson såg till att Bournemouth tog ledningen tidigt när han drog till med vänstern och via målvakten Romero gick bollen i mål. Det var Tottenhams första insläppta mål i Premier League den här säsongen.

Lucas Bergvall byttes in i den 54:e minuten. Tottenham lyckades inte få in någon kvittering.