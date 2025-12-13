TV: Chelsea slog Everton – Palmer och Gusto målskytt

Chelsea inkasserade tre ny poäng denna lördag.

Detta då Everton besegrades med 2–0 hemma på Stamford Bridge.

Foto: Bildbyrån

Efter missräkningarna mot Leeds United och AFC Bournemouth så har nu Chelsea studsat tillbaka.

Denna lördag dock Londonklubben tre välbehövliga poäng hemma på Stamford Bridge när Everton kom på besök.

I mitten av den första halvleken satte Cole Palmer dit 1–0, men hemmalaget var inte klara där.

Malo Gusto utökade nämligen ledningen till 2–0 precis före paus. Fransmannens fullträff blev även matchens sista.

Chelsea har nu 31 raka matcher mot Everton på Stamford Bridge i Premier League utan förlust.