Foto: Bildbyrån

TV: Haalands galna målform håller i sig – sänkte Everton

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Erling Haaland är i otrolig form.
Norrmannen stod för två nya fullträffar denna lördag.
Målen innebar också tre nya poäng till Manchester City.

Foto: Bildbyrån

Erling Haaland är inne i otrolig målform.
Under den landslagssamlingen slog han till med ett hattrick för Norge mot Israel och idag mot Everton levererade han på nytt.

Norrmannen gav City ledningen i den 58:e minuten och utökade den sedan i den 63:e.

Något hattrick blev det dock inte denna lördag, även om chanser för det fanns.

Totalt den här säsongen så står Haaland noterad för otroliga nio mål på sju matcher i Premier League.

