Uppgifter: Everton planerar nytt avtal med Moyes

Everton planerar att förlänga med tränaren David Moyes efter en stark säsong i Premier League.

Enligt The Guardian kan ett flerårigt avtal presenteras i sommar.

Everton har överraskat positivt under säsongen och befinner sig tryggt på den övre halvan av tabellen. Dessutom lever hoppet om en Europaplats för klubben.

En stor del av framgången är tack vare tränaren David Moyes och nu vill klubben bygga vidare på den positiva utvecklingen. Enligt Guardian arbetar Everton på att förlänga Moyes kontrakt med ett flerårigt avtal.

För närvarande ligger Everton på åttonde plats i Premier League.