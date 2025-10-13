Uppgifter: Everton vill förlänga med Pickford

Den engelska landslagsmålvakten Jordan Pickford tillhör Everton och har ryktats till storklubbar.

Enligt uppgifter från The Times vill klubben skriva ett nytt långtidskontrakt med målvakten.

Foto: Bildbyrån

Jordan Pickford har tillhört Everton sedan 2017 och 2023 förlängde målvakten sitt kontrakt till 2027 och nu vill klubben förhandla om ett nytt långtidskontakt för att säkra upp Pickford. Detta enligt uppgifter från The Times att Everton och Pickford är överens om ett nytt flerårskontrakt. Även transferexperten Fabrizio Romano skriver att ett nytt kontrakt kommer skrivas på inom de närmsta dagarna.

Jordan Pickford har spelat 326 tävlingsmatcher för Everton och hållit nollan 91 gånger.