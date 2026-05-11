Uppgifter: Kan återvända till Everton
Följ Fotbolldirekt på
Google news
John Stones kommer lämna Manchester City i sommar.
Då kan en återkomst till Everton vara aktuell, uppger Football Insider.
Det sedan tidigare klart att John Stones kommer lämna Manchester City efter tio säsonger, detta efter att hans avtal med klubben löper ut.
Engelsmannen kommer därmed vara klubblös i sommar. Nu kommer uppgifter som gör gällande att en återkomst till Everton är på tapeten.
Enligt Fotball Insider konkurrerar Liverpool-klubben med Bayern München som också är intresserade av mittbacken.
John Stones spändare fyra säsonger i Everton mellan 2012 och 2016 innan flyttlasset gick till Manchester City. Under den perioden spelade engelsmannen totoalt 95 tävlingsmatcher för klubben.
Den här artikeln handlar om: