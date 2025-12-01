Uppgifter: Spurs i krismöte efter utspelet

Tränaren Thomas Frank riktade kritik mot Spurs-supportrar.

Nu har spelarna haft ett krismöte, enligt brittisk media.

Det var i samband med Tottenham Hotspurs derbyförlust mot Fulham i lördags som tränaren Thomas Frank riktade skarp kritik mot de egna supportrarna.

Delar av hemmapubliken hade vänt sig emot målvakten Guglielmo Vicario och buat ut italienaren efter en jättetabbe som ledde till ett baklängesmål. Det fick den danske coachen att gå i taket.

– För mig är det oacceptabelt. De kan inte vara riktiga Tottenham-fans, sa Frank enligt Football London.

Nu rapporterar engelska The Telegraph att delar av spelargruppen har befunnit sig i ett krismöte efter tränarens utspel. Ett centralt tema i mötet uppges vara klyftan mellan lag och supportrar, och förhållandet mellan parterna uppges ses som viktigt inom Spurs.

Enligt The Telegraph har Spurs-spelarna infört en ny tradition där de samlas i mittcirkeln i slutet av första halvlek och lämnar planen tillsammans. Anledningen bakom detta är att det visar deras solidaritet oavsett atmosfären inne på stadion, enligt uppgifterna.

Tottenham Hotspur är tolva i Premier League-tabellen efter 13 omgångar.