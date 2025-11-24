Växande oro i Tottenham kring Thomas Frank

Tottenham föll i derbyt mot Arsenal.

Nu växer en oro kring Spurs-tränaren Thomas Frank i klubbens led.

Det rapporterar The Telegraph.

Foto: Bildbyrån

I säsongens första Norra London-derby förlorade Tottenham mot Arsenal. Nu har det blossat upp kritik mot den danska Spurs-tränaren.

Samtidigt som resultaten har varit svajiga i Spurs är inte Frank hotad att tvingas lämna sin tränarroll. The Telegraph rapporterar att klubbens ledning har förtroende för Frank och planerar för honom i ett långsiktigt projekt.

Men det finns oro.

Det ska även finnas en oro i klubben kring hur Frank roterar i laget och den svaga offensiven. The Telegraph skriver att han gör ”livet svårare för sig själv genom att förändra för mycket”. Franks skiften i startelvorna ska ha lett till ”instabilitet och offensivens brist på tyngd”.

Thomas Franks kontrakt med Tottenham sträcker sig till sommaren 2028.

Spurs ligger på en niondeplats i ligan.