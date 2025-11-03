Xhakas första mål i Sunderland: ”Vi tappade tre poäng”

Sunderland tog emot Everton i Premier League under måndagen.

Matchen slutade 1–1 på Stadium of Light.

Foto: Bildbyrån

Det spelades Premier League under måndagen. Nykomlingarna Sunderland har gått starkt den här säsongen och tog emot Everton på Stadium of Light.

Det var gästerna från Merseyside som tog ledningen. Efter en kvart spelad gjorde Iliman Ndiaye matchens första mål. I halvtid var det Everton som gick ut i ledning.

I den andra halvleken svarade Sunderland för en snabb kvittering. I den 46:e minuten slog lagkaptenen Granit Xhaka till med sitt första mål för Sunderland.

Fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Stjärnan missnöjd

Trots sitt första mål för klubben var det en upprörd Xhaka efter slutsignal.

– Ärligt talat, vi tappade tre poäng idag under de första 20 till 25 minuterna enligt min mening, slarviga med bollen, för många misstag, enkla misstag, säger han enligt Sky Sports.

Sunderland ligger på en fjärdeplats i tabellen.