Athletic: Mittbacksparet kan lämna Manchester City

John Stones ser av allt att döma ut att lämna Manchester City efter säsongen.

Det kan även Nathan Aké göra.

Det rapporterar The Athletic-journalisten Sam Lee.

Det var inför säsongen 2016/17 av Premier League som Manchester City valde att värva John Stones, 31, från Everton.

Snart tio år senare står mittbacken noterad för nära 300 matcher med den ljusblå klubben – och har gått in på sina sista månader av sitt nuvarande avtal. Enligt tidigare uppgifter kommer det inte att förlängas och Stones kommer att tacka för sig.

Det är dock inte bara Stones som kan komma att lämna en lucka i Citys mittlås inför nästa säsong. Lyssnar man till The Athletic-journalisten Sam Lee finns det även en möjlighet att Nathan Aké, 31, gör det.

Aké, som anslöt från Bournemouth år 2020, har visserligen kontrakt fram till sommaren 2027 och ingenting ska vara klart när det kommer till framtiden.

Manchester City befinner sig på en andraplats i Premier Leauge med sex poäng upp till Arsenal som har spelat en match mer och som man möter under söndagen.





