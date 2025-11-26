AVSLÖJAR: AIK har visat intresse för succéanfallaren 

AIK är ute efter en ny forward.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har AIK – liksom Djurgården – fört fram intresse för Degerfors målsuccé Dijan Vukojevic, 30.

Foto: Bildbyrån

AIK ser av allt att döma ut att stå inför större förändringar inför det kommande året. En ny ”head of recruitment” ska in efter Fredrik Wisur Hansen, som lämnar Stockholmsklubben, samtidigt som tränaren Mikkjal Thomassen uppges vara på väg bort. Ovanpå det antas AIK i flera avseenden vilja förstärka truppen.

En mittback som Haugesunds Madiodio Dia har nämnts av Sportbladet som ett alternativ. Enligt FotbollDirekts uppgifter har även Wisur Hansen visat intresse för Degerfors Dijan Vukojevic. Han uppges ha haft den 30-årige målgöraren som ett alternativ högt på en lista över möjliga offensiva värvningar.

Det finns nu däremot frågetecken med tanke på att Wisur Hansen har lämnat och det återstår att se hur hans efterträdare kommer att resonera.

Konkurrerar med rivalen

Under alla omständigheter har det förre Polen-proffset varit en av höstens bästa värvningar. Hans fem mål och en assist på åtta matcher blev avgörande för att Degerfors räddade det allsvenska kontrakt.

Vukojevic. Foto: Bildbyrån

En annan viktig aspekt är att Vukojevic inte kostar någon övergångssumma, då anfallarens avtal med Degerfors bara skrevs över hösten, en säkerligen viktig detalj för ett ekonomiskt begränsat AIK.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Djurgården har intresse för samma spelare – någonting som även huvudpersonen har bekräftat för Sportbladet.

AIK har tidigare ryktats jaga FK Sarajevos anfallare Giorgi Guliashvili.