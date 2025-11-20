Uppgifter: AIK jagar Madiodio Dia – fått bud nobbat

AIK vill förstärka truppen inför nästa säsong.

Nu har ”Gnaget” budat på Haugesund-mittbacken Madiodio Dia, 21.

AIK:s bud ska ha blivit nobbat av den norska klubben, enligt Sportbladet.

Foto: Alamy

AIK vill stärka upp truppen inför säsongen 2026. Sedan tidigare står det klart att mittbacken Thomas Isherwood lämnar klubben och nu uppges ”Gnaget” titta på en potentiell ersättare.

Enligt Aftonbladet har AIK lagt ett bus på Haugesunds försvarare Madiodio Dia.

Enligt norska Nettavisen ligger budet på ungefär 6,5 miljoner kronor totalt för senegalesen. Samtidigt ska Haugesund inte vara positivt inställda till en försäljning av 21-åringen

Dia står noterad för ett mål på 23 matcher den här säsongen i Eliteserien.