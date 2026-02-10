AVSLÖJAR: Championship-klubb har visat intresse

Succéduon hade kunnat gå Kim Hellbergs väg.

Det har rått en längre tids tystnad om Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf efter avskedet från Djurgården – men alternativ saknas inte.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så har en klubb från Championship visat intresse.

Foto: Bildbyrån

Hösten 2024 lämnade Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf Djurgårdens IF och sedan dess har det varit väldigt tyst kring några av våra mest framgångsrika tränare de senaste decenniet.

Det har ryktats lite om intresse för Bergstrand från Sarpsborg och duon bollades även upp som alternativ till att ta över herrlandslaget, men i det stora hela har det vari tyst, dock inte utan att det funnits intresse.

FotbollDirekt kan nämligen nu avslöja att Bergstrand och Lagerlöf hade kunnat följa i Marti Cifuentes och Kim Hellbergs fotspår och gå till England och Championship.

Enligt FD:s uppgifter så har nämligen en Championship-klubb tidigare visat intresse för duon, men någon överenskommelse nåddes inte enligt FD:s uppgifter.

Vilken klubb det rör sig om och huruvida duon ses som alternativ för framtiden är inget som framgår av FotbollDirekts uppgifter.

När duon är tillbaka på tränarbänken återstår att se, men saker och ting ser ut att hända kring dem bakom kulisserna.

FOTNOT: FotbollDirekt har varit i kontakt med Thomas Lagerlöf som avböjer att kommentera uppgifterna.