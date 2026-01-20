AVSLÖJAR: Storklubben kliver in om Mjällby-stjärnan 

Ett av allsvenskans största namn är Elliot Stroud.

Men än så länge har det varit tyst om honom i detta januari.

Nu kan FotbollDirekt avslöja intresse från så väl tjeckiska storklubben Sparta Prag som amerikanska MLS.

Foto: Bildbyrån

Mjällby har än så länge – förutom Herman Johansson – klarat sig från större spelarförluster i januarifönstret. Men det finns ett antal namn som det bubblar kring; som Abdoulie Manneh och Abdullah Iqbal.

Nu står det klart att det gör det även kring Elliot Stroud, 23.

Enligt FotbollDirekts källor finns det nu ett intresse från dels den tjeckiska storklubben Sparta Prag – men även från en MLS-klubb i den amerikanska högstaligan.

Dealen med Mjällby – kan stanna till sommaren

Bud uppges vara högaktuellt från båda håll och Mjällby vill enligt vad FotbollDirekt erfar ha omkring 35 miljoner kronor för en försäljning. Det ska även finnas början till kontakter från topp-fem-ligor.

Foto: BIldbyrån

När det kommer till Stroud själv uppges han och Maif ha ett samförstånd om att stanna till sommaren – om inte ett 100-procentigt bra bud presenteras. FotbollDirekt avslöjade förra hösten intresse från franska Lille och bud på omkring 40 miljoner kronor, samt uppgifter om italienska Hellas Verona.

I fjol gjorde Elliot Stroud 10 mål och fem assist på 28 allsvenska matcher när Mjällby skrällartat vann SM-guld. Han utsågs till årets back på galan Allsvenskans Stora Pris.

FotbollDirekt har sökt Mjällbys sportchef Hasse Larsson för en kommentar.