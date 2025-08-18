Ben Doak lämnar Liverpool.

Yttern ansluter till ligakonkurrenten Bournemouth.

Foto: Alamy

Liverpool gör sig av med yttern Ben Doak. De regerande PL-mästarna har kommit överens med Bournemouth om en affär på totalt 25 miljoner pund (325 miljoner kronor) för 19-åringen.

Enligt BBC kommer Doak att presenteras av klubben inom de närmsta dygnet då det endast återstår detaljer.

Doak var utanför Liverpools trupp i 4–2-matchen mot just Bournemouth.

19-åringen står noterad för 10 framträdanden i Liverpools A-lag.