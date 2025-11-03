Bekräftat: Tränaren lämnar Sandviken
Eldar Abdulic har gjort sitt i Sandviken.
Tränaren lämnar efter säsongen, meddelar klubben.
– Alla sagor har sitt slut och nu är det dags för mig att göra något annat, säger han.
Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det till sist klart att succétränaren Eldar Abdulic kommer att lämna Sandvikens IF efter säsongen. Det meddelar superettan-klubben under måndagen.
– Jag började spela fotboll i Sandvikens IF och jag gjorde mina första steg som tränare i föreningen. Sandvikens IF är en föreningen som har en stor betydelse i mitt liv, säger Abdulic i ett uttalande.
– Jag har fått lära känna underbara människor i och runt föreningen och fått chansen att jobba med fantastiska fotbollspelare. Det är jag otroligt tacksam för. Alla sagor har sitt slut och nu är det dags för mig att göra något annat samtidigt som jag från sidan får se föreningen fortsätta ta steg framåt, fortsätter han.
I somras rapporterade Sportbladet att Sandviken-tränaren nobbat ett förslag om en kontraktsförlängning med superettan-klubben.
Ordförande och sportchef Peter Svensson:
– Det är så klart väldigt starka känslor kring att Eldar slutar som huvudtränare för Sandvikens IF. Eldar har spelat i föreningen både som ungdomsspelare och i herrlaget, varit ungdomstränare, assisterande tränare och de senaste tre och ett halvt åren huvudansvarig.
Sandvikens IF ligger elva i superettan med en match kvar att spela.
